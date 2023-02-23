Denys Balanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Balanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Balanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Balanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Balanyuk 16 Ocak 1997 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Баланюк Денис Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Balanyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Denys Balanyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Balanyuk'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Balanyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denisbalanyuk/

Denys Balanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Balanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Balanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Balanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dnipro U17

1 Temmuz 2013 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2015 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

9 Eylül 2017 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Wisla Krakow

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2020 yılında Olimpik Donetsk

14 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2020 yılında Torpedo Moskau

12 Ağustos 2021 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Spartak Varna

Denys Balanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Balanyuk şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Balanyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

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Ukrayna U19 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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