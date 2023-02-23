Denys Balanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Balanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Balanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Balanyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Denys Balanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Balanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Balanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Balanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Balanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Balanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Balanyuk 16 Ocak 1997 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Баланюк Денис Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Balanyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Denys Balanyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Balanyuk'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Balanyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denisbalanyuk/

Denys Balanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Balanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Denys Balanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Balanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dnipro U17

1 Temmuz 2013 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2015 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

9 Eylül 2017 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Wisla Krakow

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2020 yılında Olimpik Donetsk

14 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2020 yılında Torpedo Moskau

12 Ağustos 2021 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Spartak Varna

Denys Balanyuk kimdir

Denys Balanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Balanyuk şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh-11 Odessa

Denys Balanyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denys Balanyuk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Luiz Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Sajdak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Sajdak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Sajdak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Sajdak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petko Ganev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Ganev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petko Ganev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Ganev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Baranowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Baranowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Baranowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Baranowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi