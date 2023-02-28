Denys Dedechko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Dedechko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Dedechko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Dedechko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Dedechko 2 Temmuz 1987 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дедечко Денис Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Dedechko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Denys Dedechko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denys Dedechko'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denys Dedechko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Dedechko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denys Dedechko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Dedechko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2007 yılında Naftovyk

31 Aralık 2007 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2009 yılında Luch Vladivostok

31 Aralık 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2010 yılında Amkar Perm

1 Ağustos 2010 yılında Krasnodar

1 Ağustos 2011 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2012 yılında Kryvbas

1 Temmuz 2013 yılında Vorskla Poltava

1 Temmuz 2015 yılında FC Astana

1 Ocak 2016 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2016 yılında SKA Khabarovsk

1 Ocak 2018 yılında FK Mariupol

1 Temmuz 2018 yılında SKA Khabarovsk

23 Ocak 2019 yılında FK Oleksandriya

5 Temmuz 2019 yılında Ararat Yerevan

16 Temmuz 2020 yılında FC Noah

4 Şubat 2022 yılında JK Trans Narva

31 Ocak 2023 yılında Zimbru Chisinau

Denys Dedechko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Dedechko şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Dedechko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Kiev

Ukrayna takımında 2 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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