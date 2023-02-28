Denzel Cana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denzel Cana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denzel Cana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denzel Cana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denzel Cana 22 Şubat 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Denzel Fared Caña Cabello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denzel Cana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denzel Cana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denzel Cana'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Denzel Cana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denzelcc22/

Denzel Cana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denzel Cana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denzel Cana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denzel Cana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Cienciano II

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Denzel Cana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denzel Cana şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denzel Cana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima (2011-2021), Los Blue Rays (2016), Grupo Héctor Chumpitaz (2018)

Peru U20 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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