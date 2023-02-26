Deon Hotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deon Hotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deon Hotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deon Hotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deon Hotto 29 Ekim 1990 tarihinde Swakopmund şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Namibya uyrukludur.Gerçek adı da Deon Hotto Kavendji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deon Hotto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deon Hotto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Deon Hotto'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deon Hotto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/deon_hotto?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Deon Hotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deon Hotto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Deon Hotto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deon Hotto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2012 yılında Blue Boys

10 Eylül 2012 yılında African Stars

6 Ocak 2014 yılında Golden Arrows

3 Temmuz 2016 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

21 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

Deon Hotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deon Hotto şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Deon Hotto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namibya takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 10 gol atmıştır.

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