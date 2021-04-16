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  3. Deplasman golü avantajını kaldırmak istiyor! UEFA’dan ’deplasman golü’ hazırlığı

Deplasman golü avantajını kaldırmak istiyor! UEFA’dan ’deplasman golü’ hazırlığı

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan müsabakalarda rakip sahada atılan golün avantajını sonlandırmak için çalışmalara başladı.

Deplasman golü avantajını kaldırmak istiyor! UEFA’dan ’deplasman golü’ hazırlığı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), önemli bir değişikliğe imza atmak için çalışmalara başladı. Özellikle Avrupa kupası karşılaşmalarında deplasman golü avantajını kaldırmak isteyen UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren bunu uygulamak istiyor.

İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eleminasyonda oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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