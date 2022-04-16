Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) görev tanımı nedir, Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) ne iş yapar, Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) Tanımı;

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Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) Maaşı Ne Kadar? 2022 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) Maaşları

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.17

Meslek Adı :

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tehlikeli maddelerin(yanıcı, patlayıcı, tutuşucu vb.) muhafaza edildiği depolarda, deponun güvenliği, düzeni, patlayıcı maddelerin muhafazası ve kayıtlarının tutulması işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vardiya başında vücudundaki statik elektriği boşaltılmak, kayıt defterlerini incelemek, işi teslim almak,

b) Depoya gelen tehlikeli maddeleri sayarak teslim almak, depoya taşımak, istiflemek, kaydını tutmak,

c) Yetkililer tarafından tehlikeli madde almakla görevlendirilen ateşleyicilerin statik elektrik yükünden arınmalarını sağlamak,

d) Ateşleyicilere belirtilen miktarda tehlikeli maddeyi özel ceplerde imza mukabili teslim etmek,

e) Kullanımdan arta kalan tehlikeli maddeyi ateşleyicilerden teslim almak, kaydını tutmak,

f) Kullanım özelliğini kaybetmiş tehlikeli maddelerin tespit edilmesi halinde ilgilere haber vermek,

g) Tehlikeli madde deposunda bulunması gereken uyarı levhaları kontrol etmek, eksikliği halinde ilgililere haber vermek, teminini sağlamak,

h) Deponun çevresinde yangına neden olacak maddelerin bulunmamasını sağlanmak,

i) Depo ısısının belirlenen düzeyde tutulmasını sağlamak,

j) Depo içinde talimatlarla belirlenen malzeme ve aletlerin dışında hiçbir malzeme bulundurmamak,

k) Ambalajları sadece pirinç veya bakır alet kullanarak açmak, depoda çivisiz veya lastik ayakkabı giyilmesini sağlamak,

l) İmhasına karar verilen tehlikeli maddeleri ayrı bir bölüme almak, imha işleminde ekiple birlikte çalışmak,

m) Deponun temizliğini ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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