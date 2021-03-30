Depo Sevkiyat Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Sevkiyat Sorumlusu Maaşları, İş İlanları

Depo Sevkiyat Sorumlusu görev tanımı nedir, ne iş yapar? Depo Sevkiyat Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depo Sevkiyat Sorumlusu üretilen malların gelen siparişler doğrultusunda sevkiyata hazırlanmasını sağlayan kişidir.

Depo Sevkiyat Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Sevkiyat Sorumlusu Maaşları

Depo Sevkiyat Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Depo Sevkiyat Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depo Sevkiyat Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Depo Sevkiyat Sorumlusu Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

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Depo Sevkiyat Sorumlusu Ne İş Yapar?

Depo Sevkiyat Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sevk edilecek malzemelerin sipariş formuna göre müşteri istekleri doğrultusunda paketlenmesini sağlamak,

b) Malzemleri forklift, balansör ve vinç ile yüklenmesini sağlamak,

c) Müşteri siparişi doğrultusunda sevkiyatı hazırlanmasını sağlamak,

d) Hemen sevk edilmeyecek ürünleri zarar görmeyecek şekilde stoklanmasını sağlamak,

e) Günlük, haftalık, aylık sevkiyat listesinin hazırlamak,

f) Aylık sevkiyat performansını hazırlamak ve yayınlamak,

g) Yüklemeden sonra ağırlık kontrolü yapmak,

h) Yükleme planlarını kontrol etmek,

i) Çalışan elemanların talimatlara uygun olarak ürünleri hazırlamalarını sağlamak,

j) Müşteriye siparişinin doğru ve zamanında gitmesini sağlamak, kontrol etmek,

k) İş güvenliği ve emniyet talimatlarına uygun olarak hareket etmelerini sağlamak,

l) Uygun olmayan ürünlerin yanlışlıkla diğer ürünlerle karışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

m) Sevkiyat için gerekli yardımcı malzemelerin stoklarını kontrol etmek,

n) İhtiyaç listelerini oluşturmak ve satın alma bölümüne sipariş vermek,

o) Malzemelerin zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almak,

p) Bilgisayar

yayınlamak,

i) Kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır

Depo Sevkiyat Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Depo Sevkiyat Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 4323.57 olarak belirlenmiştir

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