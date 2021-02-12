Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da deprem felaketini yaşayacağı tarih belli oldu
Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremlerin ardından İstanbul depremi ile ilgili CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu'nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuyla ilgili olarak "Üç yıl depremle iç içe olacağız. Sarsıntılar 2023'e kadar devam edecek'' diyerek İstanbul depreminin olacağı tarihi açıkladı.
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12 Şubat 2021 Cuma 15:34
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Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da deprem felaketini yaşayacağı tarih belli oldu