Türkiye, deprem felaketleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem felaketinin yaşandığı anlarda çirkin bir iddiada bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Ahmet Ercan ne dedi?

DEPREM BİLİMCİ PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapmıştı. Ercan bir paylaşımında, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

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Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AHMET ERCAN NE DEDİ?

Deprem bilimci Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" dedi.

Ercan bir başka paylaşımında ise, "Deprem bölgesini geziyoruz. Malatya'daki bin kadar çocuk yitik. Organ mafyası veya çocuk pornocularından kuşkulanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.