Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: ''Söyledikleri büyüklükte bir deprem riski yok!'' İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen 7 ve üstü deprem için yapılan haberlere ve verilen bilgilere ''kulak asmayın'' diyen ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi için "İstanbul'da olacak deprem 6.5'i geçmeyecektir" sözünü tekrarlayarak olacak deprem için dikkat edilmesi gereken yerleri açıkladı.

1 13 İstanbul'da 7 büyüklüğünün üzerinde çok yıkıcı bir deprem olacağını anlatması karşısında büyük paniğe kapılan ancak ne yapacağını da bilmeyen vatandaşlar için sakin olmaları yönünde tavsiyeler veren ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "İstanbul'da olacak deprem 6,5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi.