Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: ''Söyledikleri büyüklükte bir deprem riski yok!''
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: ''Söyledikleri büyüklükte bir deprem riski yok!''
İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen 7 ve üstü deprem için yapılan haberlere ve verilen bilgilere ''kulak asmayın'' diyen ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi için "İstanbul'da olacak deprem 6.5'i geçmeyecektir" sözünü tekrarlayarak olacak deprem için dikkat edilmesi gereken yerleri açıkladı.