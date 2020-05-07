Deprem bilimcisi Ahmet Ercan’dan tüyler ürperten Marmara depremi tahmini

Ercan, "Olmaz bir şey yahu", demeden, iç didişmeler bırakılıp, merkez yönetimle yerel yönetimler, yarın benzer bir olayın olabileceğini düşünerek çok geç olmadan hazırlıklı olmalıdır” diye uyardı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan son zamanlarda ülkemizde ve Akdeniz'de sıklıkla meydana gelen depremlerle ilgili Sözcü’ye konuştu.

Afrika’nın kuzeye doğru toslama hızının yükselmesiyle Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta için muhtemel bir deprem olasılığıyla ilgili uyarıda bulunan Ercan, “1912 Mürefte-Tekirdağ depremiyle Türkiye ile dünyaya kolera salgını geldiği unutulmasın, hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Trakya’da meydana gelen depremle birlikte salgının da etkili olduğunu belirten Ercan şunları söyledi:

Balkan Savaşı başlamadan 2 ay önce, bu kez Trakya'ya bir deprem ile çok büyük bir kıran geldi. 7 Ağustos 1912 gecesi 03:55'de Şarköy – Mürefte (Tekirdağ) odaklı yaklaşık 7.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Göçükler altında kalanlar çaresizlik içinde kurtarılmayı boşuna beklediler. 5 bin 500 nüfuslu Şarköy'de Türk, Ermeni, Musevi ile Çingeneler uyurken 200'den fazla ölü, 150 kişi yaralıya karşı Mürefte'de ise 707 kişi ölmüştü.

1912 depremiyle birlikte sıkıntıların çok daha arttığını söyleyen Ercan şöyle devam etti:

Çok sayıda hayvan göçük altında kalmış, içme suyu kuyuları yıkılınca su sıkıntısı çekilmiş, yağma başlamıştı.

Bu deprem sırasında, olası Balkan Savaşı'na karşı Tekirdağ'da konuşlanan on binin üzerindeki er yiyeceksiz kalmış, Trakya ile Çanakkale Bölgesinde oturanlar, depremden sağ kurtulanlar ise çıkan göverme-kolera salgınından kırılmışlardı. Tam bir kıran üstüne kırandı.

2045 yılından önce deprem beklemediğini belirten Ercan şu ifadeleri kullandı: