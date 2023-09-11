Deprem bölgesi Adıyaman’da 144 bin öğrenci ders başı yaptı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı tüm yurtta olduğu gibi deprem bölgesi Adıyaman'da da başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deprem bölgesi Adıyaman’da 144 bin öğrenci ders başı yaptı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı tüm yurtta olduğu gibi deprem bölgesi Adıyaman'da da başladı.

6 Şubat depreminde binlerce binanın yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da 144 bin 871 öğrenci ders başı yaptı.

Adıyaman Altınşehir Şehit Taha Uluçay İlkokulunda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Her öğrencinin yetenekli ve donanımlı oluğuna inanıyoruz. Yeter ki o çocuğun yetenekli olduğunu keşfedebilelim. Bu anlamda hem öğretmenlerimize hem de ailelerimize eğitim yuvalarına çok iş düşüyor. Bu çocukları yeteneklerine göre yönlendirebilirsek inanıyorum ki bu çocuklarla ülkemiz daha çok müreffeh olacak çok daha medeni bir ülke olacak. Şunu da belirtmek isterim çocuklarımız sadece, matematik, fizik, kimya gibi derslerden ziyade kültürel anlamda da beyinlerini doyurmamız lazım. Bunu yaparsak eminim ki çocuklarımız çalıştıkları işten daha da zevk alacaklardır. Çocuklar yeteneklerine göre yönlendirile bilirse çocuklar ruhen de doyuma uğrayacak ve yorulmak nedir bilmeyecekler" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise konuşmasında, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında sizlerle birlikte olmak hakikatten bizim için büyük bir mutluluk. Tabi bu da buruk bir mutluluk. 6 Şubat sonrasını unutmak mümkün değil. İnşallah hep birlikte bu çalışma ve motivasyonumuz ile afeti de ortadan kaldırmak için hem birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Onların hepsi bizim birer vatanımıza ve milletimize hayırlı vatandaş hayırlı birey olmamız için çalışıyorlar. Onların kıymetli olduğunu her zaman onlara hissettirelim" şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konuşmasında, "Eğitim alanında gerçekten son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşadık ve yaralar aldık. Öncelikle pandemi döneminde eğitime bir süre alışa geldiğimiz eğitime ara vermek zorunda kaldık. Uzaktan eğitimle bunu idare etmeye çalıştık. Çocuklarımız tam toparlanma aşamasındayken bu yıl içerisinde özellikle bölgemizde Adıyaman'ımızı da derinden etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük depremi yaşadık. Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum, bir çok alanda çalışmalarımızı yürütürken belki bir takım esnekliklere sahip olabiliriz ama hiçbir şekilde esnememiz gereken en önemli alan eğitimdir. Bugün burada bu büyük afetin ardından kısa sürede devletimizin gücü ve imkanları vatandaşlarımızın gösterdiği çok önemli dayanışma sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle kısa sürede çok önemli bir mesafe kat ettik. Bugün hamd olsun 142 bin öğrencimiz yaklaşık 11 bin öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılını hep birlikte açıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Okula yeni başlayan öğrenciler ise uzun bir aradan sonra yeniden okulda olmanın mutluluğu ile heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Eğitim öğretim yılı açılış törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Hüseyin Özhan, İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ile velileri katıldı.

Deprem bölgesi Adıyaman’da 144 bin öğrenci ders başı yaptı

Deprem bölgesi Adıyaman’da 144 bin öğrenci ders başı yaptı

Deprem bölgesi Adıyaman’da 144 bin öğrenci ders başı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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