Deprem bölgesi Gaziantep’te kırtasiye yoğunluğu

Deprem bölgesi Gaziantep'te öğrenci ve veliler, okulların açılmasına 2 gün kala kırtasiye telaşına girdi. Yeni eğitim-öğretim döneminde bir öğrencinin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmesi için ise ortalama 800 ila bin TL civarlarında bütçe ayırması gerektiği vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Gaziantep'te 11 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Okul için kitap defter gibi okul kırtasiye malzemelerini tamamlamak isteyen öğrenci ve veliler ise kısa süre kala kırtasiyelere akın etti. Kırtasiye İşletmecisi Mehmet Çelik, öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmesi için ortalama 800 ila bin TL civarlarında bütçe ayırması gerektiğini söyledi.

"Hep birlikte çocuklarımızla o psikolojiyi de atlatacağız"

Okulun başlamasıyla birlikte öğrencilerin deprem psikolojisinden çıkacağını belirten Mehmet Çelik, "İki gün sonra okullarımız açılacak. Çocuklar şu anda çok heyecanlı bir şekilde alışverişe geliyorlar. Deprem sonrasında okullar kapandı. Endişeli veliler okula çocuklarını göndermedi. İnanıyoruz ki yeni dönemde 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılında inşallah hep birlikte çocuklarımızla o psikolojiyi de atlatacağız" dedi.

"Yüzde 100 zam oranı var"

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Kırtasiye ürünlerinde yüzde 100'lük bir artışın olduğunu söyleyen Çelik, "Bir öğrenci için geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında tabii ki her şeyde olduğu gibi kırtasiye malzemelerinde da bir fiyat geçişi oldu. Her üründe hemen hemen yüzde 60 yüzde 70 gibi bir fiyat artışı oldu. Bazı ürünlerde ise maalesef yüzde 100 zam oranı var. Geçen sene 10 TL olan ürün bu sene 20 TL olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"800 ila bin TL arasında bütçe gerekiyor"

Bir öğrencinin ortalama kırtasiye masrafının en fazla bin TL olduğunu ve alınan malzemelere sağlık açısından dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Çelik, "Bir öğrencinin genel masrafı kategoriye göre değişebiliyor. İlkokul, ortaokul, lise, hepsi farklı ama en maliyetlisi anaokulu diyebilirim. Ortalama bir ilkokul öğrencisinin çantası, kırtasiye malzemeleri, defteri ve bu tarz malzemeler ile birlikte ortalama 800 ila bin TL civarlarında tutuyor. Biz sattığımız ürünlere de çok dikkat ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, TSE onaylı ve CE belgeli ürünler satıyoruz" şeklinde konuştu.

"Huzurlu bir ortamda eğitime devam etmek istiyoruz"

Depremin ardından okullar açılacağı içi heyecanlı olan öğrenci velisi ve öğretmen Hatice Yılmaz, çocuğunun tüm gerekli ihtiyaçlarını giderdiğini belirterek, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ben bir öğretmen olarak depremlerde 2 öğrencimi kaybettim. O yönden çok üzgünüm ama durmak yok. Eğitim bizim işimiz. Geçen dönem okullarımız açıldı ama depremden dolayı çok fazla düzenimiz olmadı. Huzurlu bir ortamda eğitime devam etmek istiyoruz. Ben de bir anne olarak kızımı getirdim. Her ne kadar üzgün olsak da eğitime ara veremeyiz. Çocuğumun okulu için gerekli tüm eşyaları aldık. 3 tane çocuğum var 3'ünü de okutmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)