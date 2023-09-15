Deprem bölgesi Malatya’da kayısı masaya yatırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kent ekonomisinin lokomotifi durumunda olan kayısı tüm yönleri ile masaya yatırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deprem bölgesi Malatya’da kayısı masaya yatırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kent ekonomisinin lokomotifi durumunda olan kayısı tüm yönleri ile masaya yatırıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Kayısı üreticilerimizin en büyük geçim kaynağı olması dolayısıyla ekonomik olarak çok önemli bir yere sahiptir ve şehrimiz sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle de bölgemizde önemli bir cazibe merkezi durumundadır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın yanı sıra Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, TÜİK Bölge Müdürü Ali Tüfekçi, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erhan Almendi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Faruk Titiz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Emrah Çoban, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Tarım İl Müdürü Tahir Macit ve Kayısı Araştırma Enstitüsü İl Müdürü Abdullah Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gıda Komitesinden Sorumlu Kamu Sermayeli İşletmeler Genel Müdürü Erkan Tek ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Daire Başkanı Çağlar Göksu'nda online bağlantılar ile katılım sağladığı toplantıda üreticilerin talepleri ve sektörel faydaları gibi konular ele alındı.

MTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, TÜİK Bölge Müdürü Ali Tüfekçi, Kayısı Araştırma Enstitüsü İl Müdürü Abdullah Erdoğan, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erhan Almendi, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış'ında birer konuşma yaptığı programda değerlendirmelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Şehrimizin, ekonomisinde büyük öneme sahip olan kayısı birçok sektör de kullanılmakta, gıda sektöründe önemli yere sahip olan kayısı aynı zamanda da çekirdeği ile, yağı ile sağlık sektöründe cilt bakımı, kilo kontrolü, çeşitli hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca Kayısı Malatyalı üreticilerimizin en büyük geçim kaynağı olması dolayısıyla ekonomik olarak çok önemli bir yere sahiptir ve şehrimiz sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle de bölgemizde önemli bir cazibe merkezi durumundadır. Malatya'mızın ulaştığı ekonomik gelişim düzeyinde şehrimiz ile özdeşleşen kayısı yetiştiriciliğinin etkisi yadsınamayacak düzeydedir" şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin tarım sektörüne etkilerine de değinen Ölmeztoprak, "Depremler dolayısıyla tarım arazilerinde meydana gelen yer kaymaları, heyelanlar, çatlaklar, yarıklar ve kırılmalar, tarım arazilerinin kullanılmasını zorlaştırarak engelleyebilmektedir. Ayrıca tarım arazilerinde oluşan bu etkilerden tarımsal sulama sistemleri yani sulama kanalları ve boruları gibi tarımsal yapılar zarar görmektedir. Şehrimizde Akçadağ, Kale, Doğanşehir ilçelerimizde bu etkilerle mücadele noktasında DSİ Bölge Müdürümüz, İl yetkililerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz, sorunların çözümü noktasında da önemli adımlar atıldı. Ayrıca kanalların deprem sonrası almış olduğu hasarların onarımı hızla gerçekleştirildi. Üreticilerimizin mağduriyetinin önemli şekilde giderilmesi için gayret gösterildi. Özellikle bu süreçte şehrimizde bulunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Böylesi zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize sahip çıkarak, tarımda, sanayide, sağlıkta deprem sonrasında da büyük başarılara imza atılmaya devam edildi" diye konuştu.

Ölmeztoprak, tarımın tüm dünyada büyük bir değişim, dönüşüm geçirdiğini de vurgulayarak değişime ayak uydurabilmek için kaynakların doğru kullanılması, planlı üretim ve sürdürülebilirliğin şart olduğunu konu hakkında ise üreticilere, tarıma hizmet eden herkese görev düştüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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