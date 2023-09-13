Deprem bölgesi Malatya’da sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan kentlerden biri olan Malatya'da sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deprem bölgesi Malatya’da sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan kentlerden biri olan Malatya'da sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşanan Malatya'da, 6 Şubat'tan bu yana sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor. Depremlerde kısmen hasar alan bazı hastanelerin yapılan tadilatların ardından eskisinden daha güçlü ve estetik olarak da güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk sağlık hizmetlerinin depremin ilk anından bugüne kadar kesintisiz devam ettiğini söyledi.

"İlimiz çok güçlü bir sağlık altyapısına sahip"

Depremler de 12 sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini hatırlatan Müdür Berk, "Son 20 yılda bütün hastanelerimiz yenilendiği için hiçbir hastanemizde hizmet aksaması yaşanmadı. Depremlerin üzerinde geçen 7 aylık süreçte depremde zarar gören hastanelerimizin tadilatları yapılarak eskisinden daha güçlü ve nezih bir hala getirildi. Şuan bütün hastanelerimizde acil servis, poliklinik, ameliyat, servis ve yoğun bakım hizmetleri verilmekte. Bu arada Temmuz ayı itibariyle MHRS sistemini tekrar aktif hale getirdik, randevu alamayan vatandaşlarımızın da polikliniklerde tedavilerini yapıyoruz herhangi bir geri çevirme durumu söz konusu değil. Buna ek olarak depremlerde etkilenen vatandaşlarımız için hiperbarik tedavi hizmeti ile bizim PET/CT dediğimiz özellikle kanser şüphesi hastaları için görüntüleme sistemini de birkaç içerisinde aktif hale geçirmiş olacağız" dedi.

"İçme suyu konusunu takip ediyoruz"

Depremler nedeniyle kent dışına çıkış yapan hekimlerin yerine 140'a yakın hekimin atamasının da yapıldığını belirten Berk, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yetkilileri ile istişareli çalışıyoruz. Suyumuzu günlük olarak takip ediyoruz. Suyun kaynağında bugün için herhangi problem olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Geçirdiğimiz depremlere bağlı olarak yer altındaki şebekelerde problem olabilir. Bununla ilgili olarak su depolarında özellikle çamur birikimi oluşmuş olabilir. Bu noktada depoların temizlenmesini istedik. Bu temizlik yapılmadığı müddetçe kaynak ne kadar temiz olursa olsun sizin temiz su içme imkanınız yok. Günübirlik sahada numune almaya devam ediyoruz. Suyumuzda herhangi bir sorun bulunmuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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