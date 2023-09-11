Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı

Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim sezonu başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı

Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim sezonu başladı. Deprem nedeniyle 31 bin öğrencinin geri dönmediği şehirde 153 bin 927 öğrenci ders başı yaptı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Yüzlerce okulun ağır hasar aldığı kentte hasarsız ve az hasarlı olan 410 okulda 153 bin 927 öğrenci eğitime başladı. İlköğretim Haftası'nın da başlaması nedeniyle Diniye Çalık İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yeni bir eğitim-öğretim yılına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "6 Şubat'tan sonra eğitimde bir takım aksamalar yaşansa da bu yıl tekrar düzenimizi kurarak yeni eğitim yılına başlamak için hazırlıklarımızı azami ölçüde tamamladık" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, eğitim-öğretim olgusunun önemine değinerek, "Burada öğretmenlerimize de önemli görevler düşüyor. Eğitim öğretimi bir okula hapis etmek ve ya bir öğretmene endekslemek doğu değil. Eğitim öğretimde en önemli faktörlerin başında aile, kalıtım, çevre, okul ve öğretmen gelir" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise eğitim-öğretim yılının başladığı bugünde deprem bölgesi illerde biraz burukta bir heyecan yaşadıklarını söyleyerek, "Ben inanıyorum öğretmen, veli ve öğrencilerimizin azmi ile bu süreci atlatacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni eğitim-öğretim yılında önceliklerinin çocukların milli ve manevi değerler ışığında yetiştirilmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Okullarımıza bazı tavsiyeler emirlerimiz oldu. Bunların başında gelen öncelikle şuanda içinde bulunduğumuz okulumuzda da olduğu gibi öğrencilerimizi olabildiğince geleneksel oyunlarla buluşturarak fiziki obezite ve dijital obeziteye karşı muhafaza edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Programda son olarak söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm zorluklara rağmen eğitim-öğretim sezonu için tüm kurumlar olarak seferber olduklarını belirterek, "Allah'ın izniyle şehrimizde hayatın normalleştiğini önce okullarda göreceğiz. Buna inanıyoruz. Şehrimiz artık yaşadığı kötü anları geride bırakıp hayatın normalleştiğini, yaşamın devam ettiğini okullarımızla topluma göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Yazıcı, Malatya'da eğitim-öğretimde her şeyin 6 Şubat öncesinde olduğu gibi devam etmesi adına da tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Protokol tarafından ilk ders zilinin çalınması ile sınıflara geçen öğrencilere ücretsiz ders kitapları da dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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