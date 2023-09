Deprem bölgesi Osmaniye’de yeni eğitim-öğretim başladı

Depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye'de 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim sezonu başladı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yıktığı illerden biri olan Osmaniye'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Şehirde hasarsız ve az hasarlı olan 477 okulda 139 bin öğrenci eğitime başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ülkü İlkokulunda programlar düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu Halk oyunları ve "Atatürk ve Bayrak" isimli ront gösterisiyle devam etti.

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcını coşkuyla karşılıyoruz. Bilgi dolu bir yılın kapıları, ardına kadar açıldı ve hep birlikte öğrenmenin, keşfetmenin ve büyümenin heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin merak dolu zihinleri, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin destekleriyle dolu dolu bir yıl bizi beklemekte. Eğitimin aydınlattığı bu yolda yeni bir başlangıcın coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Türkiye yüzyılında ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın temel şartı, hiç kuşkusuz, nitelikli bir eğitimle mümkündür. Geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimsel ve teknolojik donanımların yanında, evrensel, milli ve manevi değerlerle donatarak ne kadar iyi yetiştirebilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Bizler eğitimin her şartta öncelikli bir yere sahip olduğu bilinciyle eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğinin inancındayız. Kurtuluş mücadelemizi verdiğimiz o zor şartlarda bile başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Maarif Kongresi'ni düzenleyerek eğitime verdiği önemi her şartta eğitimin devam etmesi gerektiğini bizlere göstermiştir. Yaşadığımız asrın felaketinde Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Valimiz Erdinç Yılmaz Beyefendi'nin destekleriyle bu felakette hasar gören 186 okulumuzun tadilatını 40 gün gibi kısa bir sürede ivedilikle tamamlayarak eğitim öğretime hız kesmeden başladık. Değerli meslektaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "öğretmenler, yeni nesil süzül eseriniz olacaktır", sözünden hareketle ülkemizin geleceğini inşa etmenin onuru siz değerli öğretmenlerimizin alınlarında bir yıldız misali parlamaktadır. Bilginin her an yenilendiği, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği, çağımızda ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için büyük bir özveriyle çalıştığınızı ve çalışacağınızı biliyor, sizlere başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Bir önceki dönem eğitim öğretimin ikinci yarısına başlayacağımız gün gerçekten asırların felaketini yaşadık. Eğitim öğretime başlayacağımız pazartesi günü çok büyük bir deprem yaşadık diyen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Bu depremde öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ve kıymetli hemşerilerimizi, birçok insanımızı maalesef kaybettik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki mekanları cennettir. Mekanları cennet olsun. Bugün heyecanla yeni bir eğitim, öğretim dönemine başlıyoruz. Allah bizi böyle felaketlerden uzak eylesin. Bir daha inşallah, dileğimiz, duamız böyle bir felaket yaşamayalım. Burada bugün yeni bir okulumuz, aslında çok eski ama binamızı yenileyerek Allah devletimizden razı olsun, minnettarım. Yepyeni bir okulumuzla bu dönem çocuklarımız fiziki şartları çok uygun bir ortamda eğitim öğretime bu okulumuzda başlayacaklar. Depremde zarar gören okullarımızın çok büyük bir kısmının eksikliklerini tamamladık. Ağır hasarlı olan yıkılacaklarında yıkımını yaptık ve onların da bir an evvel eğitim öğretime kazandırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim öğretimde Osmaniye olarak baktığımızda gerçekten Türkiye'de öncü olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu dönem üniversiteye giriş sınavlarında yapılan tahminlerimize göre hesaplamalarımıza göre Türkiye'de ilk on içinde yer yer almaktadır. Bu başarıyı gösteren başta çok kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu işi sırtlanıp başarıya koşan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki daha ilk üçlere en başlara geleceğiz. Gelmek için de çalışmaya devam edeceğiz. Ben öğrencilerimize gerçekten şu gördüğüm manzara, heyecan, istek karşısında daha büyük başarılar kazanacağına hiç şüphem yok. Ama onların bir abileri, bir amcaları olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çocuklarımız hep bazen bunları işte babamızdan duyduk, annemizden duyduk, büyüklerimizden duyduk derler. Ama bu da bize bir görevdir. Sevgili çocuklarımız tatil dönemi bitti. Eğitim öğretim başladı. Her şeyden önce okulumuzu, öğretmenimizi sevmeliyiz. Çünkü burası size geleceğinize güvenle bakacağınız, geleceğinizi şekillendireceğiniz en önemli kurumdur, en önemli yuvadır. Bu yuvayı mutlaka sevin. Severseniz başarılı olursunuz. Ayrıca sevgili çocuklarımız, bu dönem sizin eğitim öğretim döneminiz, öğrencilik döneminiz, hayatınızın aslında şekillendiği, hayatınıza en önemli yatırımların yapıldığı dönem olacaktır. Bu dönemi ne kadar iyi değerlendirirsek, ne kadar güzel derslerimize çalışırsak, ne kadar çok kitap okursak, gelecekte de o kadar mutlu, başarılı olacağızdır. Ben bütün ailelerimize, öğretmenlerimize başladığımız bu eğitim öğretim döneminde çocuklarımıza en içten başarı dileklerimi sunuyor, her daim yolunuz açık olsun. Başarınız daim olsun. Yeni eğitim öğretim dönemimiz hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Protokol tarafından ilk ders zilinin çalınması ile sınıflara geçen öğrencilere ücretsiz ders kitapları da dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)