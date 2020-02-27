Deprem bölgesinde çadırlar kurulup, enkazlar kaldırılıyor

VAN Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından yoğun bir çalışma başlattı. Bölgedeki ahırların enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, hayvanlar için de çadırlar kuruluyor.

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı üzerine bölgeye giden ekipler Özpınar, Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) depremin hemen ardından bölgeye yaklaşık 5 bin çadır, soba, battaniye gönderip, çadır kentleri kurarken, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Günlük 5 bin kişiye yemek veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yeni çadır ve konteyner kentlerin kurulacağı alanları açmak için çalışma yapıyor.

TELEF OLAN HAYVANLAR GÖMÜLÜYOR

Başkale ve Saray ilçesine bağlı mahallelerde 233 ahır yıkılırken, 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş hayvan telef oldu. Deprem sonrası bölgede çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkaz altında kalarak telef olan hayvanların insan sağlığını tehdit etmemesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgede daha önce çukurlar açılarak kireçlendi. Daha sonra özel kıyafetleri giyen Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek mahalle dışında kazılan çukurlara gömüyor.

ENKAZLAR KALDIRILIP, ÇADIR AHIRLAR KURULMAYA BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan ahırların enkazları kaldırılmaya başlandı. İş makinalarıyla alınan molozlar mahalle dışına çıkarılırken Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri ise depremzedelerin göstermiş olduğu alanlara çadır ahırlar kurmaya başladı. Kış şartlarına uygun malzemeden yapılan çadırlar yaklaşık 100 hayvanı barındırabiliyor.

DEVLETİMİZ İLK GÜNDEN BU YANA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Özpınar Mahallesi'nde yaşayan evini ve 30 koyununu kaybettiğini belirten 60 yaşındaki Mehmet Kerim Aslan "Depremin ilk gününden bu yana bizi yalnız bırakmayan bakanlarımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz bize sahip çıktı. Çadırlarımızı kurdu. Yemeğimizi ayağımıza kadar getiriyor. Allah devletimizden milletimizden razı olsun" dedi.

Devletin en zor gününde kendilerine sahip çıktığını söyleyen Ehem Aslan ise "Depremde ahırım çöktü 20'ye yakın hayvanım telef oldu. Sağ kalan hayvanlarımız da dışarda kalmıştı. Sağ olsun yetkililer bugün gelip çadırlarımızı kurdu hayvanlarımızı ahırlara koyduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in koordinesindeki kriz merkezinde de çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

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Kaynak: DHA