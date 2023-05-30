Deprem bölgesinde görev alan din görevlileri "Başarı Belgesi" ile taltif edildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası etkilenen 11 ilde görev alan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki din görevlilerine başarı belgesi verildi.

HAYATINI KAYBETMİŞ VATANDAŞLARIN CENAZE İŞLEMLERİNİ BAŞARI İLE YÜRÜTTÜLER

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak için ortaya koyulan fedakarlıktan ötürü görev alan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından "Başarı Belgesi" ile taltif edildi. Tatvan İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri de depremin açtığı yaraları sarmak için yürütülen çalışmalara katılmıştı. Görevlendirilen din görevlileri, depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösterirken, hayatını kaybetmiş vatandaşların da cenaze ve defin işlemlerini yürütmüştü.

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Tatvan İlçe Müftülüğünde düzenlenen program ile İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından deprem bölgesinde görev alan fedakar din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı "Başarı Belgesi" takdim edildi. Din görevlilerine belgelerini takdim eden Demirel, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

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