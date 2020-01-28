Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki meydana gelen depremin ardından bölgede yapılan hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede bir çok binada ciddi hasarlar oluşurken, ekiplerce yapılan inceleme sonrasında Mustafa Paşa ilçesindeki 5 katlı bir binada, hasar tespit edildi.

Bina ise yıkılma riski olduğu için boşaltıldı. Kentsel dönüşüm için incelemede bulunan ekipler ise, risk ölçümü için riskli binalardan yapı örnekleri alıyor.

Ekiplerce risk ölçümü yapılan binalardan karot makinesi yardımı ile alınan beton numuneleri deney için kesilerek, basınç testine tabi tutuldu. Böylelikle betonun dayanıklığı tespit ediliyor.

BİNALARIN AYAKTA DURMASI MUCİZE

Ekiplerin yapmış olduğu karot testine göre, binaların hala ayakta durması sürpriz oldu.

Habertürk muhabirinin, ekipler eşliğinde kesilmiş bir numuneyi eliyle bile parçalayabilmesi, binaların rahatlıkla yıkılabilir olduğunu gözler önüne serdi.

KIL PAYI KURTULDUK

Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturduğu binada hasar tespit çalışması yapılan Cahit Tekin, "Yıkılan binadakiler komşularımızdı. 45 yıllık komşularımdı benim. Hepsini tanıyordum, Allah rahmet eylesin. Biz de kıl payı kurtulduk. 10 saniye daha devam etseydi burası da yıkılmıştı yani. 45 yıldır bu apartmanda yaşıyorum. Evde çatlaklar var, giremiyoruz" açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçen cuma akşamı saat 20.55’te meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 39 kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ kurtarılırken, 1607 kişi yaralanmıştı. AFAD, 1607 vatandaştan 1516’sının taburcu edildiğini açıklamıştı. 91 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

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