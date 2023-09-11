Deprem bölgesine 21 milyonluk kırtasiye yardımı

Yetim Vakfı, eğitim ve öğretim sezonu açılmadan önce "İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla 10 binden fazla çocuğa okul çantası dağıttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deprem bölgesine 21 milyonluk kırtasiye yardımı

Yetim Vakfı, eğitim ve öğretim sezonu açılmadan önce "İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla 10 binden fazla çocuğa okul çantası dağıttı. Depremzede öğrencilerin bir yıllık kırtasiye ihtiyaçları karşılanırken eğitimde kullanılmak üzere 7 bin 141 adet tablet, kulaklık ve ses topları gibi elektronik eşya hediye edildi.

Türkiye'nin yaralarını sararak unutturmaya çalıştığı depremin ardından başta Hatay ve Adıyaman olmak üzere yıkımın yaşandığı Elazığ da dahli 11 ilde binlerce öğrenciyi okul heyecanı sardı. İlk güden bu yana depremzede ve yetim çocukları yalnız bırakmayan Yetim Vakfı, eğitim ve öğretim sezonundan haftalar önce "İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla kırtasiye destek kampanyası başlattı. Türkiye'yle birlikte 21 ülkeyi içine alan kampanya çerçevesinde dağıtımların ilk etabı deprem bölgesi illerimizde tamamlanarak yetim, öksüz, sosyal yetim ve dezavantajlı çocukların eğitim ihtiyaçları karşılandı.

Yetim Vakfının günler öncesinden başlayan eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye'yle birlikte dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere 22 bin 530 adet eğitim seti hazırlandı. Söz konusu eğitim setleri içerisinde çanta, kalemlik, defter takımları, kurşunkalem, tükenmez kalem, kırmızı kalem, boya kalemleri, silgi, kalemtraş, cetvel takımı ve matara ile çocukların yaşlarına uygun kitaplar bulunuyor. Bu setler sayesinde bir öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyacının karşılanması planlandı. Hayır sahiplerinden gelen yardımlarla hazırlanan çantalar, konteyner kentlerde yaşamakta olan depremzede çocukların yüzünde sevince dönüştü.

Deprem bölgesine 9 bin okul çantası

Yetim Vakfının deprem bölgesinde başlayan kırtasiye dağıtımları çerçevesinde Malatya'da 700, Adıyaman'da bin 750, Kahramanmaraş'ta 700, Gaziantep'te 700, Kilis'te 500 ve Hatay'da ise 4.100 olmak üzere toplam 10 bin 950 adet içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası ulaştırıldı. İstanbul ve Ankara'da ise aralarında depremzede çocukların da bulunduğu toplam 2 bin 500 çocuğa kırtasiye seti takdim edildi.

Yetim Vakfı kırtasiye setleriyle birlikte deprem bölgesinde 2 bin çocuğa, eğitimlerine büyük destek sağlayacak tablet ve kulaklıkla birlikte, okullara hoparlör sistemleri de hediye ederek eğitim öğretime katkı sağladı. Böylece öğrencilere ve okullara 7 bin 141 parça elektronik eşya teslim edilmiş oldu. Yetim Vakfı'nın yurtiçi eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 13.5 milyon lira değerindeki kırtasiye ve elektronik eşya yardımları köy okullarına kadar ulaştırılmış oldu.

Suriyeli yetimlerin kırtasiye sevinci

Öte yandan iç savaş yangınından kaçarak Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin yaptırdığı briket evlerde hayat mücadelesi veren Suriyeli yetim çocuklar da kırtasiye sevinci yaşadı. Özellikle Yetim Vakfının himayesine aldığı Suriye'nin Azez bölgesinde bin 310, İdlib bölgesinde ise 3 bin 690 olmak üzere toplam 5 bin çocuğa okul çantası hediye edildi. Bölgedeki İhtimlat-1, İhtimlat-2, Kefra ve Tilalin yetim aile yerleşkelerine bin 310, Kefra Lusin Kampına 420, Marmara okuluna 870, İstanbul sitesine 350 adet kırtasiye seti dağıtıldı. Ayrıca Selamet 500, Binniş 350, Ariha 200, İdlib merkez 500 ve Marat Mısrin'e de 500 adet kırtasiye seti ulaştırıldı. Suriye'deki dağıtımın maddi karşılığı ise 2.5 milyon lirayı buldu.

Deprem bölgesine 21 milyonluk kırtasiye yardımı

Deprem bölgesine 21 milyonluk kırtasiye yardımı

Deprem bölgesine 21 milyonluk kırtasiye yardımı

Deprem bölgesine 21 milyonluk kırtasiye yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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