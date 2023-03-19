Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'dan yola çıkan ve Nevşehir yolu üzerinde ilerlerken Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. 50 AAD 839 plakalı otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 8 personel ise ambulanslarla alınarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza sonrası ise Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

