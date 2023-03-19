Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!

Deprem bölgesine gitmek üzer yola çıkan AFAD aracı Aksaray'dan hareket edip Nevşehir yolunda seyir halindeyken bir otomobil ile çarpıştı. Kaza da bir kişi yaşamını yitirirken 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'dan yola çıkan ve Nevşehir yolu üzerinde ilerlerken Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. 50 AAD 839 plakalı otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 8 personel ise ambulanslarla alınarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza sonrası ise Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!

İlgili Haberler
Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!
Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!
Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!
Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!
Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!
Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!
Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!
Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!
Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!
Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!
Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!
Önce dövdüler sonra "bu değilmiş ya" deyip gittiler! Antalya'da trafikte yaşanan ilginç olay pes dedirtti!
Önce dövdüler sonra "bu değilmiş ya" deyip gittiler! Antalya'da trafikte yaşanan ilginç olay pes dedirtti!
Son Haberler
Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!
Ünlü sunucu canlı yayında bayıldı! Amerikalı sunucu herkesi korkuttu!
Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
İrem Derici'nin yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la dansı sosyal medya da gündem oldu!
İrem Derici'nin yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la dansı sosyal medya da gündem oldu!
İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!
İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!
Ataşehir Teksas'a döndü! İki grup arasında silahlı çatışma yaşandı!
Ataşehir Teksas'a döndü! İki grup arasında silahlı çatışma yaşandı!
D100 Karayolu Yenisahra mevkinde otomobil önünde seyreden motosiklete çarpıktan sonra bariyerlere saplandı
D100 Karayolu Yenisahra mevkinde otomobil önünde seyreden motosiklete çarpıktan sonra bariyerlere saplandı
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!
İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!
Adana'da deprem nedeniyle Portakal Çiçeği Festivali bu yıl iptal edildi!
Adana'da deprem nedeniyle Portakal Çiçeği Festivali bu yıl iptal edildi!
Sel suları tırı devirdi! Kilometrelerce sürüklenerek gözden kayboldu!
Sel suları tırı devirdi! Kilometrelerce sürüklenerek gözden kayboldu!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı