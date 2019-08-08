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  3. Deprem en çok onları vurdu! İşte o anlar...

Deprem en çok onları vurdu! İşte o anlar...

Denizli Bozkurt'ta 6 şiddetinde deprem oldu. Tutluca köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi ve ekipler bölgede çalışma yaptı.

Deprem en çok onları vurdu! İşte o anlar... 1115