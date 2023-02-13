Deprem felaketinde ailesini kaybeden genç kız yürekleri yaktı: "Bu dünyada kaybedebileceğim her şeyi kaybettim"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketinde can kaybı 29 bini aştı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ise yaşadığı büyük acılarla hayatta kalmaya çalışırken sosyal medyada yapılan bir paylaşım yürekleri acıttı.

AİLESİNİ KAYBETTİ

M.T. isimli bir genç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesi, babası, 3 ve 10 yaşındaki iki kız kardeşinin kaybettiğini ifade etti.

SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

M.T. paylaşımında, "Annemi kaybettim, babamı kaybettim, 3 yaşında ki kız kardeşimi kaybettim, 10 yaşındaki kız kardeşimi kaybettim, evimi kaybettim…Ben bu dünya da kaybedebileceğim her şeyi kaybettim" ifadelerini kullandı.