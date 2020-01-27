Deprem gecesi araçların lastiklerini patlatan kişi yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde, geçtiğimiz haftalarda yaşanan depremden kısa bir süre sonra sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan kişi, güvenlik güçlerince yapılan aramalar sonucunda yakalandı.
Geçen cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilmişti.
Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahıs C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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