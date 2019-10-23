Deprem gerçeği semineri

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde "Deprem gerçeği ve depreme dayanıklı yapı tasarımı" konulu seminer düzenlendi.

Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İş Adamları Derneği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu işbirliği ile Muratlı Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen "Deprem gerçeği ve depreme dayanıklı yapı tasarımı" konulu seminerde, sağlam binalar yapılması gerektiği vurgulandı. Seminere, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Nebi Tepe, Jandarma Komutanı Cihat Bayat, Emniyet Müdürü İsa Karasu, NKÜ Muratlı MYO Müdürü Prof. Dr. Murat Ateş, Müftü Uğur Emiroğlu, Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, CHP İlçe Başkanı Sedat Gürler, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Tufan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İlk olarak kürsüye davet edilen Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Ateş, "Böyle halk konferanslarımızın ilçemizi hem sosyal, hem de kültürel alanda ileriye taşıyacağını düşünüyor, bu konferansın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Mimar Sinan'ın eserlerinin hepsi ayakta"

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ise, 1999 depremini anımsatarak, depremden kısa süre sonra deprem gerçeğini unuttuğumuzun altını çizdi. Tepe "Biz 1999 depreminde bırakın iki üç katlı evleri, tek katlı evlerimizde bile yatamadık. O kadar uzak olmamıza rağmen tedirgindik. Bizim insanımız çok çabuk unutuyor. Geçen ay yaşanan deprem ile yeniden bu gerçek gündeme geldi ve hatırlandı. Hazırlıklı olmalıyız. Önce binaya güvenmek lazım. Binalarımızı 5-10 senelik değil, asırlık yapmalıyız. Artık teknoloji var. Atalarımız taş binalar yapmış. 200-250 yıllıklar. Mimar Sinan'ın eserlerinin hepsi ayakta. Bizim bu çağda yaptığımız binalar ise ayakta değil" şeklinde konuştu. Başkan Tepe, "Binalarımızı sağlam yapmalı, sağlamlaştırmalıyız" diyerek uyarılarda bulundu.

Son olarak konuşan Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ise, "Türkiye nüfusunun da yaklaşık yüzde 95'i deprem riski altındadır. Dolayısıyla deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak devlet kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve toplum olarak en üst düzeyde işbirliği, eş güdüm ve koordinasyonu sağlayacak bir strateji oluşturmak ve bunu bir eylem planına dönüştürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından seminere geçildi. Seminerin konuşmacıları Doç. Dr. Ayşe Kopuz, Öğr. Gör. Ahmet Bal, Mimar Sinan Koca ve İnşaat Müh. Elif Tekneci tarafından, deprem etkisine karşı yüzen yapılar, deprem mühendisliğinde yeni teknolojiler, Japonya ve ABD'de depreme dayanıklı yapıların Türkiye'ye uyarlanması hususları slayt eşliğinde işlendi.

Plaket takdimi ardından günün anısına fotoğraf çektirildi.

Kaynak: İHA