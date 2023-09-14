’Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ yarın İstanbul’da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" yarın İstanbul'da başlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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’Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ yarın İstanbul’da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" yarın İstanbul'da başlıyor. Hazırlanacak deprem yasasının altyapısının oluşturulacağı şuraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası," 15-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin açılış konuşmasını yapacağı şurada başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gündemiyle ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile ortak bir yaklaşım ve yol haritasının geliştirilmesi hedefleniyor.

Deprem risklerinin tüm yönleriyle ele alınarak dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi ve tavsiye kararlarının alınması hedeflenen şurada, kentsel dönüşümden konut arzına, dönüşüm sürecini geciktiren hukuki kararların çözümünden dönüşüm modellerine kadar birçok konu başlığı ele alınacak, yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı oluşturulacak. Şurada Türkiye'nin afetlere karşı güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde alanında uzman isimlerin katılımıyla "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu', "Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu', "Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu', "Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu', "Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu" ve "İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu" başlığında 6 ayrı komisyonun toplantısı gerçekleştirilecek.

Kentsel dönüşümün önündeki engeller kalkacak

Şurada "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu', kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve deprem yasası çıkarılması adına çalışmalarını yürütecek. Komisyonun dönüşümün önündeki engellerin hukuki anlamda çözülmesi, kentsel dönüşümle alakalı mevzuatlarda gereken düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve kentsel dönüşüm sürecini mevzuat kapsamında hızlandırmaya yönelik atılması gereken adımlar ele alınacak.

İstanbul'un dönüşümü

Muhtemel Marmara depreminden en çok etkilenmesi beklenen il olan İstanbul'un depreme hazırlığı ve dönüşümü doğrultusunda oluşturulan "İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu," gece-gündüz mesai yapacak. Komisyon, kamu ve özel sektör iş birliğini masaya yatırarak, süreci hızlandıracak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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