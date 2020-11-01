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Deprem mağdurundan yürek burkan istek: "Sadece parçalarını istiyorum"

İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası bölgeyi ziyarete gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a , enkaz altındaki ailelerinden haber bekleyen vatandaştan yürek burkan bir istek geldi.

Deprem mağdurundan yürek burkan istek: "Sadece parçalarını istiyorum"

6.6 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'de enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yakınlarından gelecek haberi bekleyen vatandaşlar ise bölgeyi ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, "Kepçelerle kazmasınlar, biz sadece parçalarını istiyoruz" diyerek acı bir istekte bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz alanını ziyaret etti. İzmir depreminde yakınları enkaz altında olan bir vatandaş Mustafa Şentop'un yayına gelerek talebini dile getirdi.

"SADECE PARÇALARINI İSTİYORUM"

Enkazda yakını bulunan vatandaş, "Enkaz altında yavrularımız var. Ben onları canlı istemiyorum, cesetlerini istemiyorum, sadece parçalarını istiyorum. Ne olur kepçelerle yapmasınlar, izin verin ben gidip bulayım..." sözleriyle Şentop'a seslendi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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