Deprem mi oldu? En son depremler |Deprem son dakika

Türkiye'nin matematik konumu nedeniyle altından geçen fay hatları, ülkemizi deprem riski yüksek bölge haline getiriyor. Özellikle İzmir'de meydana gelen, AFAD tarafından şiddeti 6,6 olarak açıklanan ve 115 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından artçı sarsıntılar kesilmedi. AFAD'ın açıklamalarına göre, 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 47 olmak üzere, toplam 3.119 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Deprem mi oldu? sorusu da en çok araştırılan alanlardan biri haline geldi. Bizde haberimizde En son depremler başlığına yer vererek son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU? EN SON DEPREMLER | DEPREM SON DAKİKA

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin bilgilerin yayımlandığı iki resmi internet sitesi mevcut. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerinde son dakika deprem haberlerine ulaşabilirsiniz.

AFAD

AFAD'IN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

HAKKINDA

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtı…

Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir.

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.

Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

BAW328752 02u çerçevede; ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup, getirilen bu model ile öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir.

Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

Başkanlığımız, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır.

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan Başkanlığımız, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.

KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Rasathane-i Amire olarak 1868 yılında kurulan, 1894 Büyük İstanbul Depremi'nin ardından 2. Abdulhamid'in İtalya'dan getirttiği cihazlarla deprem araştırmalarına başlayan Kandilli Rasathanesi, 150. yılında da çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Üsküdar'da bulunan Kandilli Rasathanesi'nin tarihi, 1868 yılında Pera'da 74 metre yüksekliği olan bir tepede kurulan meteorolojik gözlem istasyonuna dayanıyor. İlk müdürü Fransız Aristide Coumbary olan Rasathane-i Amire, o dönemde hava tahminlerini telgrafla çeşitli merkezlere iletiyordu.

Rasathane için 1894 depremi, dönüm noktası oldu. İstanbul'da meydana gelen büyük depremin bilimsel bir şekilde araştırılmasını isteyen 2. Abdülhamid, bu amaçla İtalya'dan tanesi 3 bin 200 Frank'a iki sismograf satın aldırdı. Sismograflardan biri Rasathane-i Amire'ye, diğeri ise Yıldız Sarayı'na yerleştirildi. İstanbul'a davet edilen Roma Rasathanesi Deprem Müdürü İtalyan Sismolog Agamennone, İstanbul'da kaldığı iki yıl süresince sismolojiyi gençlere öğretti ve "Zelzele Servisi"ni kurarak bu servis adına 1894-1895 yıllarına ve 1896 başlangıcına ait sismik notlar içeren bir bülten yayımladı.

Türkiye'de astronomi ve jeofizik çalışmalarının öncülerinden Fatin Gökmen'in döneminde, 1911 yılında, rasathane İcadiye Tepesi'ne taşındı. Cumhuriyet dönemiyle rasathaneye yeni sismoloji aletleri satın alındı. 1936'da ilk kez "Kandilli Rasathanesi" ismini alan kurum, sismik gözlemlerin yanı sıra astronomik gözlemlere de kesintisiz olarak devam etti. Rasathane 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanmasından sonra eğitim ve araştırma faaliyetlerine başladı ve "Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi" adını aldı.

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rasathanenin 150 yıllık tarihi bulunduğunu ve Türkiye'deki deprem araştırmalarının ABD'deki çalışmalardan çok önce başladığını söyledi.

Rasathanenin 1999 depreminin ardından sismik networkunun ve teknolojisinin yenilendiğini ve tüm Türkiye'ye yayılmış bir deprem ağına sahip olduklarını aktaran Özener, "Bugün o bahsettiğim teknolojiyle anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ulaşan veri sayısı 225 tane farklı istasyondan tüm Türkiye'ye yayılmış veri topluyoruz. Bunlar anlık rasathaneye ulaşan veriler. Bunun dışında kurulmuş olan farklı teknolojilerle de özellikle Marmara Bölgesi'nde 600'den fazla deprem algılayıcımız bulunmakta." dedi.

Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarının yalnızca deprem araştırmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Özener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne 1982 yılında bağlanmasından sonra bir enstitü haline geldi burası ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeodezi Anabilim Dalı Jeofizik Anabilim Dalı ile master ve doktora eğitimleri veriyoruz. Yine bünyemizde bulunan Bölgesel Deprem Tsunami Değerlendirme Merkezi'yle hem depremi hem tsunamiyi izliyoruz. Bildiğiniz gibi akredite olmuş bir kuruluşuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini Birleşmiş Milletler nezdinde temsil ediyoruz ve tüm Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami servis sağlayıcısıyız. Ankara'daki merkezimizde, Belbaşı'nda bulunan, nükleer denemeleri izlediğimiz merkezimizde dünya üzerinde herhangi bir yerde bir nükleer deneme yapıldığı zaman tespit ediyoruz. Yine Dışişleri Bakanlığı üzerinden merkezi Viyana'da olan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü'ne bu verileri iletiyoruz. İznik'te olan deprem zararlarını azaltma merkeziyle de bölgesel olarak deprem zararlarının azaltılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Deprem konusunda dünyanın en ileri ülkelerinin sahip olduğu cihazların rasathanede de bulunduğunu vurgulayan Özener, "Bugün sahip olduğumuz teknoloji, dünyanın bu konuda özellikle deprem konusunda en ileri ülkelerin sahip olduğu teknolojiyle birebir aynı. Yani kullanmış olduğumuz cihazlar. Onun dışında insan kalitemiz, uzman kalitemiz... Bugün bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi’nde çalışan 25 uzman arkadaşımız mesleklerinde yetişmiş, çok önemli bilgi birikimine sahip arkadaşlarımız." diye konuştu.

Özener, rasathanenin yedi gün yirmi dört saat çalıştığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Üç vardiya olarak çalışıyoruz. 6 arkadaşımız da kampüste bulunarak gece de Türkiye ve yakın çevrede herhangi bir yerde olan depremleri anında tespit ederek değerlendiriyor. Dolayısıyla hem bilgi birikimimiz hem insan kaynağımız olarak hem alet kapasitesi olarak dünyanın en ileri ülkeleriyle rekabet edecek düzeydeyiz. Bunun yanında sahip olduğumuz öğretim üyesi kaynakları da çok önemli ki bu öğretim üyelerimiz de dünyanın en iyi üniversitelerindeki öğretim üyeleriyle rekabet edecek güçte."

Özener, Marmara Denizi'nden geçen fay hattına ilişkin çalışmalarını ise şöyle anlattı:

"Bilgi birikimimiz ve alet donanım kapasitemizle en son tamamlamış olduğumuz ve çok kısa bir süre sonra final toplantısını yapacağımız Türk-Japon projesiyle birlikte sahip olduğumuz deniz tabanı sismometrelerimiz var. Bu teknoloji şu anda Türkiye'de başka bir kurumda bulunmamakta. Japonya dışında da ilk defa Türkiye'ye getirilen bir teknoloji bu. Japonların ilk defa Japonya dışında bir ülkede kullandıkları bir teknoloji. Bu teknolojiyle biz Marmara Denizi'ni, özellikle deniz tabanını tam fayın üstünde yaklaşık bin 200 metre kadar derinlikte kurmuş olduğumuz networklerle sürekli izleyebiliyoruz. 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi test etme kapasitemiz var. Dolayısıyla biz ne yapacağız bundan sonraki süreçte? Bu birimimizi özellikle Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezimizin kapasitesini daha da artıracağız. Marmara Denizi'nde çalışmalarımızı daha çok yoğunlaştıracağız. Tabii deprem demek sadece Marmara demek değil. Türkiye üzerindeki Kuzey Anadolu fayının, Doğu Anadolu fayının, Ege açıklarının bütün sismik tehlikelerin olduğu bölgelerdeki networkumuzu hem enine hem dikine geliştirme çabamızı sürdüreceğiz."