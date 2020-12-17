Deprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika
Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin fay hattı üzeirnde yer alması sebebiyle özellikle son zamanlarda sık sık meydana gelen depremler, internette Deprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika sorularıyla aratılıyor.
Türkiye'nin fay hattı üzerinde olması sebebiyle özellikle son aylarda deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika haberine göre AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
DEPREM Mİ OLDU? EN SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede, , Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Resmi kaynaklardan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 17, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD SON DEPREMLER
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