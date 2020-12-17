Deprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika

Türkiye'nin fay hattı üzerinde olması sebebiyle özellikle son aylarda deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika haberine göre AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

DEPREM Mİ OLDU? EN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede, , Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Resmi kaynaklardan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 17, 2020

AFAD SON DEPREMLER

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