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Deprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika

Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin fay hattı üzeirnde yer alması sebebiyle özellikle son zamanlarda sık sık meydana gelen depremler, internette Deprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika sorularıyla aratılıyor.

Deprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika

Türkiye'nin fay hattı üzerinde olması sebebiyle özellikle son aylarda deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika haberine göre AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti. 

DEPREM Mİ OLDU? EN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede, , Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Resmi kaynaklardan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. 

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'IN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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