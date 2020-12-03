Deprem mi oldu? | En son depremler | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu son dakika

Türkiye'nin fay hattı üzerinde olması sebebiyle özellikle son aylarda deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika haberine göre Siirt'te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan zelzeleyi Kandilli Rasathanesi 5,1 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üstü Siirt'in Kurtalan ilçesi olarak belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından yetkililerden can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

NEREDE DEPREM OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olarak belirtildi. 2,2 km derinlikte yaşanan depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin açıklama henüz yapılmazken depremin şiddeti AFAD tarafından 5,0 - Kandilli Rasathanesi yetkilileri tarafından ise 5,1 olarak açıklandı.

AFAD'dan gelen son açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada,

"Geçmiş olsun Siirt.

Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçmiş olsun Siirt.



Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) December 3, 2020

AFAD SON DEPREMLER

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KANDİLLİ RASATHANESİ

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