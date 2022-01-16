Deprem mi oldu son dakika? 16 Ocak 2022 Pazar Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Çanakkale'de 14:48 saatinde 5.3 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında sarsıntıyı hissedince "Çanakkale'de deprem mi oldu son dakika?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Detaylar ve 16 Ocak 2022 Pazar Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesini haberimizde bulabilirsiniz.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? DÜZCE NEDEN SALLANDI 16 Ocak 2022 PAZAR

Çanakkale'de ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Çanakkale'de 14.48 saatinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER 16 Ocak 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre son depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 16 Ocak 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız