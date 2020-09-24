Marmara Denizi'nde yerin 12.3 km altında gerçekleşen deprem İstanbul genelinde hissedildi. Bu deprem ile ilgili daha çok bilgi almak isteyen vatandaşlar ise Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası bu konuya internette bakmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı detaylara haberimizde derledik.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizinde saat 16. 38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken AFAD verilerine göre ise deprem 4,2 büyüklüğünde yerin 6.86 kilometre altında kaydedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."dedi.

AFAD verilerine göre;

saat 16.38'de merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2'lik bir #deprem meydana gelmiştir.



İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.



Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.#İstanbul #deprem pic.twitter.com/oeUQTGIKAt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2020

'ÖNCEDEN TAHMİN SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Marmara bölgesindeki bir depremi öncü depremler üzerinden tahmin edip uyarıda bulunmanın çok zor olduğunu dile getiren Bohnhoff, "Çünkü fay şehre çok yakın. Büyük depremlerden önce gelebilecek küçük depremleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda çabalar var. Bunlar büyük bir depremin geleceğine dair bir sinyal olarak kullanılabilir. Ama bunu gelişmiş bir önceden tahmin sistemi olarak yürürlüğe sokmak için şu anda çok erken" diyor.

Türkiye'deki yetkililerle birlikte depremi önceden tahmin edip uyarı verebilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bohnhoff, "Bu konuda Türkiye’deki yetkililer, bizler ve partnerlerimiz çalışıyoruz. İyimser bir bakış açısıyla bu tür bir sistem - ki burada operasyonel deprem tahmin sisteminden bahsediyoruz - önümüzdeki yıllarda test edilip yürürlüğe sokulabilir. Ancak bu çok karmaşık bir görev ve dünyada bunun örneklerine bakarsak yürürlükte olan çok az böyle sistem var" diye belirtiyor.

Türkiye’de sadece bu yıl 5.0 şiddetinden büyük 10’un üzerinde deprem oldu ve 50’den fazla insan hayatını kaybetti.