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Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası

Marmara Denizi'nde en son yaşanan 4.3'lük depremi ardından vatandaşlar Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası başlığı ile bilgi almaya çalışıyor. Biz de bu konuyla alakalı önemli bilgilere haberimizde yer verdik.

Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası

Marmara Denizi'nde yerin 12.3 km altında gerçekleşen deprem İstanbul genelinde hissedildi. Bu deprem ile ilgili daha çok bilgi almak isteyen vatandaşlar ise Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası bu konuya internette bakmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı detaylara haberimizde derledik.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizinde  saat 16. 38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken AFAD verilerine göre ise deprem 4,2 büyüklüğünde yerin 6.86 kilometre altında kaydedildi.

 

 

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

 

 

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."dedi.

 

 

 

ANLIK DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası

'ÖNCEDEN TAHMİN SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Marmara bölgesindeki bir depremi öncü depremler üzerinden tahmin edip uyarıda bulunmanın çok zor olduğunu dile getiren Bohnhoff, "Çünkü fay şehre çok yakın. Büyük depremlerden önce gelebilecek küçük depremleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda çabalar var. Bunlar büyük bir depremin geleceğine dair bir sinyal olarak kullanılabilir. Ama bunu gelişmiş bir önceden tahmin sistemi olarak yürürlüğe sokmak için şu anda çok erken" diyor.

Türkiye'deki yetkililerle birlikte depremi önceden tahmin edip uyarı verebilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bohnhoff, "Bu konuda Türkiye’deki yetkililer, bizler ve partnerlerimiz çalışıyoruz. İyimser bir bakış açısıyla bu tür bir sistem - ki burada operasyonel deprem tahmin sisteminden bahsediyoruz - önümüzdeki yıllarda test edilip yürürlüğe sokulabilir. Ancak bu çok karmaşık bir görev ve dünyada bunun örneklerine bakarsak yürürlükte olan çok az böyle sistem var" diye belirtiyor.

Türkiye’de sadece bu yıl 5.0 şiddetinden büyük 10’un üzerinde deprem oldu ve 50’den fazla insan hayatını kaybetti.

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KANDİLLİ SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Okan Gül
Video Editörü


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