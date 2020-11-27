Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberi |En son depremler

Son dakika haberine göre AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken yetkililer şu ana dek olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapılan açıklamada, 6,94 km derinlikte meydana gelen depremde en çok 250 bin kişilik nüfusa sahip Battalgazi Uluköy'ün etkilenmiş olabileceği belirtildi. Gelecek haberlerde de olumsuz bir ihbar olmamasını temenni eden Gürkan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,7 şiddetindeki depremi hatırlatarak Batmangazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tahribat yaşanmış olduğunu söyledi.

Bu depremin artçı niteliğinde olmadığını, daha şiddetli gerçekleştiğini belirten Gürkan, başlı başına bir deprem yaşadıklarını ve merkez üssünün Battalgazi - Uluköy olduğunu söyledi.

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