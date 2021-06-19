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Deprem mi oldu son dakika İstanbul? 19 Haziran 2021 Cumartesi İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye...

Son dakika... İstanbul'da deprem oldu. Depremi hisseden İstanbullular Deprem mi oldu son dakika? İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Haziran 2021 Cumartesi sorularını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmeler.

Deprem mi oldu son dakika İstanbul? 19 Haziran 2021 Cumartesi İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye...

Son dakika... Deprem mi oldu son dakika İstanbul? İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?  soruları gündemde. 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Marmara bölgesinde hissedilen deprem oldu. İşte detaylı bilgiler.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

İstanbul'da saat 15.10 sıralarında deprem yaşandı. AFAD, depremin merkez üssünü Kartal olarak gösterirken, Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sultanbeyli olarak verdi. Kandilli Rasarhanesinden yapılan açıklamada depremin şiddeti 4.2 olarak belirtti. Deprem Ümraniye'den de hissedildi. 

 

 

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD depremin şiddetinin 3.9 olduğunu açıkladı. AFAD yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamada depremin merkez üssünün İstanbul'un Kartal ilçesi olduğunu belirtildi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları İstanbul genelinde hissedilen depremin 3-4 saniye sürdüğü bilgisini paylaştı. 

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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