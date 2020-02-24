İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu

Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği'nin Elazığ'da yaşanılan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Kış Konseri İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği'nin Elazığ'da yaşanılan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Kış Konseri İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Türk Sanat Müziği tutkunlarının yoğun ilgi gösterdikleri konserde; Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan da dinleyicilerin arasında yer aldılar.

TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş'ın yönetiminde, sunuculuğunu Funda Öztolan'ın üstlendiği "buselik" makamının en güzel örneklerinin sahnedeki koro ve solistler tarafından büyük bir başarıyla icra edildiği konser her zamanki gibi 10. Yıl Marşı ile coşkuyla tamamlandı.

Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu

Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT