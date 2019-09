Deprem nerede oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi – Son dakika

Son depremler, Kandilli Rasathanesi aracılığı ile kamuyla an be an paylaşılıyor.. . İşte, 26 Eylül tarihli son depremler listesi

İstanbul’da gerçekleşen artçı ve şiddetli depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak yayınlanıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 26 Eylül Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Deprem nerede oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI

14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI

14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI

13:59:24 40.8820 28.2092 11.9 -.- 5.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

11:53:18 37.8132 29.6922 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

11:51:36 37.5665 29.4005 16.8 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)

11:27:07 40.8822 28.2002 15.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

11:25:10 39.9900 26.1540 12.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)

11:16:13 39.4917 25.8467 4.6 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

10:52:46 40.8837 28.2177 7.2 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

10:50:11 35.8238 28.2142 5.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

10:42:31 39.4375 26.0482 5.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

10:32:06 40.8755 28.2232 8.7 -.- 3.7 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (10:32:06)

09:13:13 39.2598 27.7113 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

09:03:54 35.5597 32.3203 25.4 -.- 3.3 3.0 AKDENIZ

08:45:00 38.3472 27.2497 1.9 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

08:34:24 40.9637 28.1833 17.1 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

07:44:39 39.0185 26.7252 8.2 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

07:09:37 35.0527 33.8442 4.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA

07:05:37 40.8417 28.6705 8.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI

05:57:15 38.9435 43.4802 23.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU

05:13:48 36.9825 36.0862 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)

04:20:01 37.2963 28.7915 9.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-KALE (DENIZLI)

04:14:01 39.9205 40.8565 3.5 -.- 2.1 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)

04:09:33 40.4250 27.1322 10.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)

03:43:48 38.0972 26.9255 5.4 -.- 1.2 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)

03:12:00 40.6877 30.7180 11.2 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA)

02:43:37 40.8978 28.1518 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

02:31:27 38.7245 26.5495 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

02:29:06 40.0985 27.6927 6.0 -.- 1.3 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR)

01:51:06 40.8997 28.2070 8.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

İSTANBUL, BURSA VE KOCELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbul depreminin ardından Kocaeli'de okullar tatil mi sorusu internette araştırılmaya başlandı. Biz de bu konuyu araştırıp haberimiz de tüm detaylara yer verdik.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

BURSA'DA DA OKULLAR TATİL

Bursa Valiliği Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladıMilli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa’da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa’daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir"