Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından çok sayıda çevre illerde büyük hasar meydana geldi. Birçok binada hasar tespit edilirken deprem bölgesindeki okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Fuat Oktay açıklamada bulundu. İşte deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?

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Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından başta Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya olmak üzere 10 ilde etkisi hissedilmiş ve birçok binada hasar meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın depremle ilgili yaptığı açıklamada, toplam can kaybının 284'e ulaştığını, 2323 de yaralı olduğunu, 1710 binanın yıkıldığını belirtmişti. Güneydoğu Anadolu'da etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı ile birlikte eğitime bir gün ara verilmişti. Deprem sonrası ise okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu iken Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi? Detayları haberimizde...

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DEPREM OLAN İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

AFAD koordinasyon merkezinde depreme ilişkin gerçekleştirilen toplantı da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları belirtti;

"Milli Eğitim Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik. 10 ilimiz ile alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Bugün veya yarın açıklamış oluruz. Fakat bugün itibarıyla okullarımız zaten tatil. Bu hafta itibarıyla zaten mecburen tatil."

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ, DİYARBAKIR, GAZİANTEP VE MALATYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın yanı sıra başta, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği ve hasar meydana gelen 10 ilde okullar hafta boyunca tatil edildi.

Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamada okulların bir hafta boyunca tatil edildiğini duyurdu.

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