Deprem öncesi alınabilecek önlemler nelerdir? Deprem öncesi yapılacaklar nedir?

Ardarda gelen depremlerden sonra evdeki eşyaları sabitlemek isteyen vatandaşlar çözüm yollarını aramaya başladı. CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya canlı yayında bu işlemin nasıl olduğu ve sabitlemenin önemi hakkında bilgiler verdi. İşte o hayat kurtaracak önemli detaylar....