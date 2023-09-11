Deprem ondan çok şey aldı ama o öğrencilerini bırakmadı

6 Şubat depremlerinde eşi ve çocuğunu kaybetti, bacağı kesildi ancak o ilk ders zilinde yine öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Adıyaman'da yaklaşık 30 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu öğretmeni Kadir Özer'in, 6 Şubat Depreminde Yenimahalle'de ki evi yıkıldı. Eşi ve çocuğu depremde hayatını kaybetti. Kendisinin üzerine kolon düştü ve 18 saat sonra İstanbul'dan gelen AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı. Eşi ve çocuğunun cenazesi 3 gün sonra çıkartılabildi.

Tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sol ayağı, dizinin altından kesildi. Yaklaşık bir buçuk ay hastanede tedavi gördü. Tedavi sürecinde öğrencileri ve veliler Kadir Özer'i hiç yalnız bırakmadı.

"Mesleğine aşık"

Depremin üzerinden 7 ay geçtikten sonra 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Kadir Özer, aşık olduğu mesleğini ve öğrencilerini bırakamadı. Okulun ilk ders zili çalarken o öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Sınıfta öğrencileriyle sohbet eden Kadir Özer'e bazı veliler geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kadir Özer'in kesilen bacağı tedavi sonrasında protez takma aşamasına geldi. Kadir Özer, öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Depremde ilk anda evim yıkıldı. Oğlum ile hanımı kaybettik. 35-40 günlük bir tedavi süreci Ankara'da gerçekleşti. Ondan sonra Sivas'ta ki oğlumun yanına gittik. Daha sonra Adıyaman'a geldim. Eğitim öğretim yılına sabırsızlıkla ulaşmayı bekliyordum. Bu gün çok şükür öğrencilerime kavuştum, çok sevinçliyim. İnşallah elimizden geleni sarf edeceğiz. Çocuklarımızı geleceğe yetiştirme adına elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Öğretmenlik çok severek yaptığım bir meslek, mesleğime aşığım. Öğrencileri görünce çok mutlu oldum, onlarda mutlu oldular. Sağ olsunlar tatil döneminde de, tedavi döneminde de beni yalnız bırakmadılar. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüm. Protez aşamasına geldik. Malzemenin gelmesini bekliyoruz. Malzeme geldiğinde Ankara'da inşallah protezi takacaklar. O zaman hareket bakımından biraz daha özgür olacağız. Evimiz Yeni mahalledeydi. Evimiz ilk anda yıkıldı. 18 saat göçük altında kaldım, 18 saat sonra İstanbul'dan gelen bir AFAD ekibi sağolsun bizi çıkarttı. Eşimle çocuğumun cenazesi 3 gün sonra çıkartılabildi" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)