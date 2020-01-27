Deprem paylaşımı yapan Berna Laçin'e savcılık şoku!

Berna Laçin'in deprem paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken Cumhuriyet Savcılığı ise soruşturma başlattı.

DEPREMİN ŞİDDETİNİN YANLIŞ AKTARILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulundu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

KIZILAY'A TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'yi derinden sarsan depremde ölenlerin sayısına değinmediği için eleştirilen Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım isteyen Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" diyerek tepki gösterdi.

BERNA'YI SERT DİLLE ELEŞTİRDİLER

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Berna Laçin için "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları geldi.

"ÜLKE YASTA, BERNA LAÇİN OYNAŞTA"

Oyuncu Berna Laçin'in paylaşımlarına bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun" dedi.