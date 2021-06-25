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  3. Deprem profesörü Halit Demir'e büyük şok: Gayrimenkul danışmanı tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Deprem profesörü Halit Demir'e büyük şok: Gayrimenkul danışmanı tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Zekariyaköy'deki gayrimenkullerinin satışı için kızına vekalet veren Deprem Profesörü Halit Demir,  20 milyon değerindeki arazisi için anlaştığı gayrimenkul uzmanı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Deprem profesörü Halit Demir'e büyük şok: Gayrimenkul danışmanı tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Deprem mühendisliği üzerine yaptığı haberlerle tanınan profesör Halit Demir, kızı aracılığı ile verdiği vekaletle gayrimenkullerini satışa çıkarmak isterken dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Kendini Gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet Düz' e bir daha ulaşamayan Halit Demir,  mal varlığının başka birinin üzerine devredildiğini ve internetten satışa çıkarıldığını öğrendi.

Deprem profesörüı Halit Demir gayrimenkul danışmanı tarafından dolandırıldı.

GAYRİMENKULLERİNDEN OLDU

Sabahtan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, gayrimenkullerini değerinden fazla para ile satacağını düşünerek satışa çıkaran Demir, satıştan ses gelmeyince kızı ile birlikte gayrimenkul danışmanı Cevdet Düz' e ulaşmaya çalıştı. Hiçbir şekilde telefonlara geri dönüş yapılmadı. Halit Demir, vekaletten vazgeçtiğini söylese de artık çok geçti. Villa ve arazilerinin üçüncü bir kişinin üzerine olduğunun öğrendi.

Deprem profesörüı Halit Demir gayrimenkul danışmanı tarafından dolandırıldı.

DAHA ÖNCEDE DOLANDIRILDI

Daha öncede yine dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen  Demir, telefonunun çalması ile arayan kişinin kendisini polis olarak tanıtıp 173 bin TL istediklerini, kendisinin de buna inanıp parayı banka hesabından çekip dolandırıcıların dediği yere bırakacakken çevresindeki arkadaşları tarafından uyarılması üzerine dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Bu sefer dolandırılmaktan kurtulamayan Halit Demir, 20 milyonundan oldu.

Deprem profesörüı Halit Demir gayrimenkul danışmanı tarafından dolandırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kandırıldığına inanamayan Demir, yaşadığı bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu. Ailesiyle birlikte yapığı açıklamada, şahsın gayrimenkul uzmanı olduğuna inandıklarını, kendi adına kartvizitinin olduğunu ve şüpheye düşecek hiçbir davranışının olmadığını söyledi.

Ünlü Deprem Profesörü  Halit Demir'in şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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