Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi

Mardin'de bulunan Sakal-ı Şerif Ramazan aylarında yoğun ilgi görürken, bu yıl meydana gelen depremler nedeniyle ziyaretçi sayısında azalma yaşandı.

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Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi

Mardin'de bulunan Sakal-ı Şerif Ramazan aylarında yoğun ilgi görürken, bu yıl meydana gelen depremler nedeniyle ziyaretçi sayısında azalma yaşandı.

Sultan Abdülhamit Han tarafından Mardin'in tanınan ailelerinden Pamukçu ailesine hediye edildiği söylenen Hazreti Muhammed'e (SAV) ait Sakal-ı Şerif, Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de sergileniyor.

Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi

DEPREMDEN DOLAYI İLGİAZALDI

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'de bulunan birçok alanı etkilerken, Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi. Her yıl Ramazan ayı münasebetiyle Sakal-ı Şerif yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrarken, bu yıl ilginin azaldığı görüldü.

KAYNAK: İHA

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