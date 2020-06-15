  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Deprem şehidi güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı!

Deprem şehidi güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı!

Bingöl'de dün gerçekleşen 5,7'lik depremin ardından gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlarBakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar

MSB paylaştı! İşte Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntülerMSB paylaştı! İşte Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler

Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!

 

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:18

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar
Bakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar
MSB paylaştı! İşte Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler
MSB paylaştı! İşte Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler
Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!
Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!
Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı
Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı
Beyoğlu'nda taksici dehşeti! 22 lira için tartışan taksici tarafından darp edildi
Beyoğlu'nda taksici dehşeti! 22 lira için tartışan taksici tarafından darp edildi
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 2 Haziran Salı
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 2 Haziran Salı
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 2 Haziran Salı
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 2 Haziran Salı
Kayseri’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı kararı!
Kayseri’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı kararı!
Siirt'te askeri araç uçurumdan yuvarlandı! 2 asker şehit oldu
Siirt'te askeri araç uçurumdan yuvarlandı! 2 asker şehit oldu