Deprem şehidi güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı!
Bingöl'de dün gerçekleşen 5,7'lik depremin ardından gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
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15 Haziran 2020 Pazartesi 12:18
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