Deprem sonrası kaybolan şahıstan 7 aydır haber alınamıyor

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde bir daha kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Uğur Gezer'in gözü yaşlı annesi yetkililerden çocuğunun akıbeti hakkında yardım istiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deprem sonrası kaybolan şahıstan 7 aydır haber alınamıyor

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde bir daha kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Uğur Gezer'in gözü yaşlı annesi yetkililerden çocuğunun akıbeti hakkında yardım istiyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde sokakta olan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Uğur Gezer'in annesi Hava Özgür, çocuğunun bulunması için yardım bekliyor. Çöşnük Mahallesinde çadırda yaşayan gözü yaşlı kadın, 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremden sonra dışarıda olan çocuğuna bir daha ulaşamadığını söyleyerek, kayıp başvurusu yaptıkları oğlundan 7 aydır hiçbir haber alamadığını söyledi.

Kızıyla birlikte çadırda yaşadıklarını ve zorlandıklarını söyleyen anne Hava Özgür, yetkililerden yardım isteyerek, "Çocuğum deprem sırasında Halep caddesindeymiş. Ogün bugündür haber alamıyoruz. Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, ancak halen bir haber yok. Gören duyan varsa bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Devlet büyüklerimden yardım bekliyoruz. anne kız çok zorlanıyoruz başka kimsemiz yok. Oğlumun dirisi yada ölüsü bir şekilde bana bir cevap versinler" diye konuştu.

Kayıp Uğur Gezer'in fotoğrafının basılı olduğu ilanlar da şehirde her yere asılırken, Hava Özgür çocuğunu depremden sonra görenlerin olduğunu ancak buna rağmen 7 aydır bir dönüş olmadığını ifade etti.

Deprem sonrası kaybolan şahıstan 7 aydır haber alınamıyor

Deprem sonrası kaybolan şahıstan 7 aydır haber alınamıyor

Deprem sonrası kaybolan şahıstan 7 aydır haber alınamıyor

Deprem sonrası kaybolan şahıstan 7 aydır haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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