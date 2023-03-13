Deprem sonrası o telefonların satışı patladı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!

Yaşanan depremlerin ardından akıllı telefon şarjının hemen bitmesi vatandaşların tuşlu telefona yönelmesine neden oldu. İşte detaylar…



AKILLI TELEFONLARI ŞARJLARI KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜKENİYOR!

Milyonlarca kişinin en çok kullandığı ve tercih ettiği akıllı telefonların pilleri 4G, 5G gibi uygulamalar ve sürekli internet bağlantısı nedeniyle hızla tükeniyor. Telefon pillerinin kısa sürede bitmesi nedeniyle depremin enkazı altında kalması gibi acil servislerde yaşanan sorunlar, vatandaşları daha uzun şarj süresi olan cep telefonlarına yöneltti.

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Karabük'te cep telefonu satış, tamir ve teknik servis hizmeti veren Tolga Ergül, deprem sonrası tuşlu telefon satışının güçlü bir şekilde arttığını vurguladı.





TUŞLU TELEFONLARIN SATIŞI ARTTI!

Ergül, son dönemde tuşlu telefon satışları başta olmak üzere telefon satışlarının arttığını kaydederek, "Yakın zamanda telefon satışları arttı, özellikle tuşlu telefonlardaki satışlar ciddi anlamda arttı. Bunun sebebi de deprem bölgesinde insanların telefonlarını göçük altında unutmaları, kaybetmeleri, ekranlarının kırılmaları ya da şarj konusunda ciddi sorunlar yaşamaları oldu.

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İnsanlar genelde tuşlu telefon istiyor, şarjları daha uzun gittiği için. Kırıldığında yedek parçası konusunda daha çabuk parça ihtiyacı karşılandığı, tamiri daha çabuk olduğu için şu anda genelde tuşlu telefonlar satıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ergül, akıllı telefonların hiçbir şey yapılmasa dahi iki gün dayandığını belirterek. "Akılı telefonlar 4G, 5G desteği aldığı ve internete sürekli bağlı kaldığı için şarjları bir günde bitiyor. Hiç oynamasanız, çok kaliteli bir telefonun 1.5-2 gün şarjı gidiyor ama tuşlu telefonlarda ellemediğinizde ve kurcalamadığınızda internet desteği olmadığından 3, 4, 5 gün ve hatta bir hafta gittiği görülüyor.

İkinci el ve sıfırlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 400 ila 600 TL arasında sıfırlarının fiyatları var. İkinci ellerinde 150-300 TL arasında satışları mevcut" dedi.