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  3. Deprem sonrası oluşan selde babaannesinin cesedi ile karşılaştığı o acı anlar!

Deprem sonrası oluşan selde babaannesinin cesedi ile karşılaştığı o acı anlar!

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami de Seferihisar'ın Sığacık mahallesi sular altında kalmıştı. Yaşar Erçetin isimli bir vatandaşın kameraya aldığı o görüntülerde suda yüzen babaannesinin cesedini gördüğü o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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02 Kasım 2020 Pazartesi 11:40
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