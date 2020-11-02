Deprem sonrası oluşan selde babaannesinin cesedi ile karşılaştığı o acı anlar!
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami de Seferihisar'ın Sığacık mahallesi sular altında kalmıştı. Yaşar Erçetin isimli bir vatandaşın kameraya aldığı o görüntülerde suda yüzen babaannesinin cesedini gördüğü o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 11:40
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