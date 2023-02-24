Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi siyasette tüm dengeleri değiştirdi. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına kesin gözüyle bakılırken AK Parti seçim stratejisinde değişime gitti. Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre AK Parti seçim stratejisinde değişime gidecek.

DEPREM BÖGELERİNE GİDİLECEK

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzikli ve şarkılı mitingler yapmak yerine deprem bölgelerini ziyaret edecek, burada vatandaşlarla bir araya gelecek. Deprem bölgesinde yapılacak konutların 1 yıl içinde teslim edilmesi konusunda söz verilecek, çalışmalar titizlikle takip edilecek.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İFTARINI DEPREMZEDELERLE YAPACAK

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programlarına ağırlık verecek ilk iftarını da depremzedelerle birlikte yapacak.

AFET KONUSU, SEÇİM BEYANNAMESİNE EKLENECEK

Öte yandan AK Parti, seçim vaatlerini içeren beyannamesinde değişime gitti. 6 ana başlık ve 23 bölümden oluşan beyannamede afet konusu öne çıkarılacak. Bu konuda yapılacaklar ve afetle mücadele konusunda atılacak adımlar seçmene anlatılacak, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verilecek.

Haberin Devamı

"Sağlıklı kentleşme önündeki zihinsel vesayetin yıkılması gerektiği" mesajı, bununla ilgili yeni bir yasal düzenleme vaadi de yer alacak.