Deprem uzmanı Naci Görür "Fay üzerinde stres birikiyor" dedi, tarih verdi! Marmara depremi yeri yerinden oynatacak!

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Marmara Bölgesi sakinlerinin merak ve endişe içerisinde beklediği büyük Marmara depremine ilişkin önemli bilgilere yer verdi. İl il tüm ön görülerini anlatan Görür, vatandaşı deprem konusunda hazırlıklı olmaları hususunda uyardı. Hangi ilde ne olacağının tahminlerini anlatan Görür, "Hasar fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

"FAY DÜZLEMİ ÜZERİNDE STRES BİRİKİYOR"

Naci Görür, fay düzleminde biriken stresi hatırlatarak ve depremin hangi tarihte olabileceğine dikkat çekerek, "Fay düzlemi üzerinde stres birikiyor. Anadolu batıya doğru her sene 2,5 cm kayarken, kaydığı yerlerde sorun yok. O fayın kuzeyindeki ve güneyindeki bloklar. Bazı yerde bu hareket sürtünme nedeniyle takılıyor. O takıldığı yerde sürtünme kayma kuvvetinden daha fazla oluyor. O nokta itibariyle kayma takılıyor. Anadolu bloğunun hareketi devam ediyor. Takıldığı yerde deformasyon oluyor. Ta ki kayma kuvveti, sürtünme kuvvetini aştığı an orası çat diye kırılıyor ve açığa enerji çıkıyor ve orada deprem oluyor. Bunun oluştuğu an depremin tarihi o gündür diyebiliriz." ifadelerine yer verdi. Sözlerini ve ön görülerini vatandaşa sunan Görür,

"Eğer deprem hareket takıntısız olursa stres ( birim alana uygulanan kuvvet) birikmez. Eğer hareket fay boyunca herhangi bir yerde takılırsa orada stres birikir. Takılmamın nedeni oradaki sürtünmedir. Sürtünme o noktadaki hareketi engeller, dolayısıyla orada deformasyon olur ve stres birikir. Biriken stres zamanla sürtünme kuvvetini aşınca o bölge kırılır, bloklar hareket eder ve deprem olur. Blok hareketlerini levha hareketleri sağlar." ifadelerini kullandı.

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUR” DEMİŞTİ

"Bu stres şu anda Kuzey Anadolu Fayı’nın bir Adalar fayı segmanı ile Kumburgaz fayı üzerinde kilitli. O nedenle Marmara deprem olursa ya Adalar fayı üzerinde olur. Bu aşağı yukarı 43 kilometredir. Tamamı kırılırsa maksimum 7 büyüklüğünde deprem üretir. Veya Kumburgaz fayı, Yeşilköy, Silivri açıklarında uzanır. Bu 65 kilometredir. Bu kırılırsa da minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretir.

Tekirdağ kısmı tartışmalı, oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla dikkatlerimiz orada. Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara’nın güney kısmında."