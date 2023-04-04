Deprem uzmanı Naci Görür'den o bölgeler için tehlike alarmı! 'Burada mevcut' diyerek duyurdu

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında harap olan bölgelerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.



DEPREM BÖLGESİNİN DİKKATLİ İNCELENMESİ GEREKİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak, yerbilimciler, jeoteknikçiler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları ve halkın bu bölgeyi çok dikkatli bir şekilde inceleyip, çıkaracakları derslerle deprem dirençli kentlerin oluşturulması konusunda önemli adımlar atabileceklerini tavsiye etti.

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ÜLKEMİZDE DEPREM DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURULMALI



Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de deprem dirençli kentlerin oluşturulması konusunda daha bilinçli olunması gerektiğine dikkat çekti. Bu deprem bölgesinde mevcut olan veri ve bilgilerin harabeye dönmüş durumda olduğunu belirten Görür, bu verilerin dikkatlice incelenerek deprem dirençli kentlerin nasıl oluşturulabileceğinin uygulamalı bir şekilde ortaya çıkarılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Görür, yerbilimciler, jeoteknikçiler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları ve halkın bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, bilimsel verilerin kullanılmasıyla deprem dirençli kentlerin oluşturulması konusunda önemli adımlar atılabileceğini belirtti.



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Naci Görür, son paylaşımında 6 Şubat Deprem Bölgesi'ne özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu bölgede, depreme hazırlanmanın önemli bilgi ve verileri harabeye dönmüş durumda. Ancak eğer bu bilgiler titizlikle incelenir ve araştırılırsa, deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceği konusunda uygulamalı bir yol haritası ortaya çıkarılabileceğini söyledi.



Ancak, bu konuda yerbilimciler, jeoteknikçiler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları ve halkın birlikte çalışarak detaylı bir şekilde inceleme yaparsa, deprem dirençli kentler oluşturmak için neler yapılması ve neler yapılmaması gerektiği konusunda uygulamalı öneriler sunabileceklerini belirtti.